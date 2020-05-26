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В Астрахани пресекли подготовку теракта

Сотрудники управления ФСБ по Астраханской области пресекли подготовку теракта в Астрахани сторонником запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Астраханец собирался вступить в ряды действующей в Сирии организации «Исламское государство» и присягнул ее лидеру. Одновременно он решил совершить теракт в Астрахани, планируя вооруженное нападение на административные здания города.

Жителя города задержали по месту проживания, изъяв там пистолет системы «ПМ», кустарно переделанный под стрельбу боевыми патронами, с магазином к нему и девятью патронами. Также изъяты граната РГД-5, граната Ф-1, два запала УЗРГМ-2 и запрещенная экстремистская литература.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 (теракт) и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).