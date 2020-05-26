В России и мире

Названы регионы России, где люди чаще сходят с ума

Самый высокий в России показатель распространенности психических расстройств и расстройств поведения (шизофрения, умственная отсталость и другие) зафиксирован на Чукотке - почти 10 тысяч случаев на 100 тысяч населения. Об этом свидетельствуют данные Минздрава России за 2019 год, на которые ссылается RT.

Высокие показатели распространенности психических расстройств также у Алтайского края (6638,6 случаев на 100 тысяч населения), Еврейской АО (6214,6), Курганской (5974,2) и Сахалинской (5788,4) области.

Также относительно высокий уровень отмечен в Ямало-Ненецком (5696,3) и Ненецком (5535,1) автономных округах. Схожие показатели зафиксированы в Кировской и Орловской областях - 5434,5 и 5434,2 случая соответственно.

Замыкает десятку регионов с наибольшими показателями Тверская область - 5399,7 случая на 100 тысяч населения.

Самый низкий уровень распространенности психических заболеваний и расстройств поведения Минздрав фиксирует в Чечне (1411,9), Москве (2022,5), Ингушетии (2067,8), Севастополе (2313,3) и Северной Осетии (2454,5).

Всего на конец 2019 года в России было зарегистрировано 5,8 млн пациентов с психическими заболеваниями.

В целом по стране показатель распространенности «сумасшествия» составил 3939,5 случая на 100 тысяч населения.