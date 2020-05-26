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Томский губернатор уволил главу депздрава из-за фотографий из местного морга

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин после скандала с появившимися в интернете фотографиями мешков якобы с телами умерших от коронавируса в одном из моргов Томска уволил главу областного департамента здравоохранения.

Ранее в социальных сетях и некоторых СМИ появились фотографии и утверждения о том, что морг городской больницы №3 Томска переполнен телами умерших от COVID-19. Оперштаб заявил, что информация не соответствует действительности, а в мешках была ветошь. Фотография же с телом на полу, по словам и.о. начальника областного патологоанатомического бюро Павла Горха «возможно, сделана в другом помещении или в другое время». Бюро организовало служебную проверку в отношении фотографий, распространенных в интернете, сообщает РИА Новости.

«Не хочу подтверждать или опровергать факты, изложенные в интернете в отношении одного из томских моргов. Для этого создана комиссия, которая в ближайшие дни закончит работу. Но у меня уже сегодня есть простые человеческие вопросы: как в закрытое медучреждение могли зайти посторонние люди? Почему там не работает система пропускного режима? Почему никто из чиновников от медицины до сих пор не может внятно объяснить ситуацию?» - отметил глава Томской области.

Губернатор заявил, что решение об отставке главы областного депздрава он принял за «организационный бардак на таком важном объекте» и за «отсутствие надлежащего контроля».

«В суточный срок в медучреждении должен быть установлен жесткий пропускной режим, а в целях недопущения таких ситуаций впредь оборудовать систему видеонаблюдения. Недопустимо, когда посторонние люди оказываются в таких местах, ведут съемки и затем выкладывают фото в интернет. Никому не позволено глумиться над умершими и дискредитировать работу наших медицинских работников», - сказал Сергей Жвачкин.