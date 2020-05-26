В России и мире

Ограничить рекламу вредной еды предложили в Минздраве

Законодательно закрепить меры по ограничению рекламы продуктов нездорового питания предложила главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина.



Источник: zdravo2020.ru

«Закрепление в законодательстве мер, направленных на ограничение рекламы продуктов нездорового питания, изменение маркировки продуктов, ограничение соли, повышение доступности здорового питания», - перечислила она предлагаемые меры на круглом столе «Усиление мер профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний в новых условиях», который проходил в Совфеде в режиме онлайн сегодня, 10 июля.

Оксана Драпкина предложила также распространить успешный опыт регионов по укреплению общественного здоровья, сообщает ТАСС. Она напомнила об индексе приверженности к здоровому образу жизни, который, по данным Росстата за 2019 год, в среднем составил 12% по России. При этом цифры по регионам очень разнятся, от 0,04% в Камчатском крае до 40% в Ингушетии.

Специалист также считает, что нужно разрабатывать меры по снижению смертности на дому, речь идет о быстром обращении к врачам при болях и повышении информированности населения.