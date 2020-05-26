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Пользователи гаджетов Apple столкнулись с массовым сбоем работы приложений

Пользователи гаджетов от компании Apple жалуются на массовые сбои приложений, работающих под iOS. В число практически одновременно переставших работать программ вошли: Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Tinder, Viber, Spotify, iTunes, Apple Music и ряд других.

В настоящее время точные причины массового сбоя не установлены. Однако эксперты считают, что возможной причиной массового сбоя приложений по всему миру могла стать проблема с комплектом для разработки программного обеспечения Facebook (Facebook SDK), сообщает Газета.ру.

Как поясняет издание, многие приложения пользуются сервисом Facebook для авторизации пользователей. Утром 10 июля компания на платформе для разработчиков сообщила, что знает о проблеме и работает над ошибками, с которыми столкнулись пользователи iOS. При этом информация о сбоях у пользователей Android не приводится.

Аналогичная проблема с Facebook SDK была 6 мая.