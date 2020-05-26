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Президент Турции подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора-музея Святой Софии в мечеть, это позволит проводить в нем молитвы, передает газета «Известия». Фотография указа в пятницу, 10 июля, опубликована в Twitter турецкого лидера.

«Решено: передать управление Айя-Софией диянету (управлению по делам религии Турции) и открыть ее для богослужений», — говорится в указе.

Ранее в пятницу государственный совет Турции отменил решение от 1934 года о превращении Айя-Софии в музей. Таким образом, Софийский собор в Стамбуле снова станет мечетью.

Против смены статуса достопримечательности выступили Русская православная церковь и власти США. Госдума составила обращение к Великому национальному собранию Турции по вопросу этого храма. Кроме того, в ЮНЕСКО призывали турецкую сторону не принимать этого решения.