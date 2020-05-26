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Названы критерии возобновления авиасообщения России с другими странами

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова назвала критерии, после выполнения которых может быть возобновлено авиасообщение с зарубежными странами, передает «Интерфакс».

«Первое и главное — это принцип взаимности, на котором и ранее осуществлялось и, мы считаем, что должно и впредь осуществляться международное авиационное сообщение», — сказала Голикова в ходе брифинга в пятницу.

По ее словам, эпидемиологических критерия для принятия такого решения три.

Первый — это показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения. Второй — среднесуточный прирост новых случаев за 14 дней. И третий — показатель распространения инфекции, который не должен превышать единицу.

Российские авиационные власти, добавила Голикова, должны будут провести переговоры с иностранными властями, «чтобы было понятно, какие государства сегодня будут соответствовать этим критериям и которые готовы также возобновить авиационное сообщение с Российской Федерацией».

Между тем, накануне источник в крупной авиакомпании сообщил, что уже готов список стран, которые отвечают критериям — их предложил Роспотребнадзор. Туда, по сведениям источника, вошли Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, а также Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка.