В России и мире

Одиннадцать человек утонули при попытке спасти ребенка

Минимум 11 человек утонули в Средиземном море в районе северной столицы Египта Александрии. Они хотели спасти тонущего ребенка, сообщают в субботу иностранные и российские СМИ.

Большая компания пошла купаться на закрытый из-за коронавируса пляж на рассвете. Спустя некоторое время в воде стал тонуть ребенок. На помощь утопающему бросились люди. В результате погибли все пытавшиеся помочь ребенку.

Известно, что спасатели пока нашли тела только семерых человек. Поиски остальных людей продолжаются.

Как отмечает Газета.ру, этот участок побережья прозвали в народе «берегом смерти» из-за слишком частных несчастных случаев.