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В России и мире

Массовая акция в поддержку арестованного губернатора Фургала проходит в Хабаровске

11.07.2020 10:55|ПсковКомментариев: 2

Правительство Хабаровского края опубликовало обращение, в котором призывает жителей завершить несанкционированную акцию в поддержку арестованного губернатора региона Сергея Фургала, сообщает ТАСС.

«Уважаемые жители Хабаровского края! Спасибо за вашу поддержку. Такого единодушия еще не видел ни Хабаровский край, ни Дальний Восток, ни Россия. Мы уверены, что вы будете услышаны. Мы просим вас разойтись по домам и вернуться к своим родным и близким. Не слушайте провокаторов и не поддавайтесь их призывам», - говорится в обращении.

Власти пояснили, что все началось с мирной акции поддержки, важно не допустить в дальнейшем беспорядков и задержаний. «Вы свою позицию высказали. Но мы призываем вас к благоразумию. Агрессия может навредить всем, в том числе и губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу», - отмечают в краевом правительстве.

Несогласованная акция с шествием по центральным улицам продолжается в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС с места события. Собравшиеся скандируют лозунги в поддержку арестованного Сергея Фургала. Полицейские наблюдают за ходом акции, но пока никого не задерживают. 

К хабаровчанам, которые собрались на несанкционированной акции на площади Ленина в центре города, ранее выходил первый зампредседателя краевого правительства Владимир Хлапов. Он призывал прекратить акцию, так как в период пандемии она может привести к массовому заражению коронавирусом. Собравшиеся отказались покинуть площадь и продолжили скандировать лозунги в поддержку Фургала.

К горожанам также вышла пресс-секретарь главы региона Надежда Томченко. Она поблагодарила собравшихся за поддержку и попросила не проявлять агрессию и разойтись, чтобы избежать арестов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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