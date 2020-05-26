В России и мире

Билл Гейтс призвал обеспечить вакциной от коронавируса всех нуждающихся

Основатель Microsoft Билл Гейтс призвал распределять вакцину от коронавируса, отталкиваясь от потребностей людей, а не от их способности заплатить. Он считает, что такой подход не даст пандемии затянуться и привести к большому числу жертв.

«Если мы просто отдадим лекарства и вакцины покупателю, предложившему самую высокую цену, а не людям и местам, где они больше всего нужны, у нас будет более продолжительная, более несправедливая и смертоносная пандемия»,— заявил Гейтс (цитата по Reuters).

Основатель Microsoft добавил, что необходимо выбрать людей, которые принимали бы решения о распределении вакцины. «Нам нужны лидеры, чтобы принимать эти трудные решения о распределении на основе справедливости, а не только на основе рыночных факторов»,— отметил Билл Гейтс.

Как отмечает «Коммерсант», разработка вакцины от коронавируса идет во многих мировых лабораториях. В России Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи проводит клинические испытания отечественной вакцины. Ее ввели добровольцам, на данном этапе у них сформировался иммунитет к коронавирусу. Всего в России ведутся исследования по 17 перспективным разработкам, но до промышленного производства дойдут три-четыре вакцины.