В России и мире

Названы причины погодных аномалий в России

Растущее количество природных катаклизмов в России вызвано неоднородным глобальным потеплением, заявил «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Метеоролог пояснил, что в высоких широтах, в отличие от экваториальных районов планеты, климат существенно изменчив. В результате вместо обычных зональных передвижений воздушные массы начинают двигаться с севера на юг и с юга на север.

Подобные меридиональные процессы вызывают в высоких широтах антициклоны, объяснил Вильфанд.

В свою очередь, ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков заявил, что причиной жары и засухи на Урале и в Западной Сибири являются блокирующие антициклоны. По словам эксперта, раньше влажный воздух, приходящий из Атлантики, фактически «упирался» в стену антициклона и оставлял весь запас влаги в Европе.

«Сейчас же подобные антициклоны блокируются преимущественно над Уралом и Западной Сибирью. Поэтому там достаточно жарко, сухо, осадков выпадает немного и высокая пожароопасность», — сказал он. Метеоролог добавил, что высокая температура создает условия для формирования смерчей. Теплый воздух поднимается вверх, где остывает, конденсируется в облачность и возвращается нисходящим холодным воздушным потоком. После этого он сталкивается с землей и образует шквалы и смерчевые завихрения.

По сообщению РИА Новости, с угрозой возникновения смерчей согласился и заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

«Опасность в том, что, с одной стороны, мы относительно недалеко от Арктики, откуда к нам приходят холодные воздушные массы. С другой стороны, во второй половине июня — первой половине июля достаточно сильная солнечная радиация — воздух разогревается», — сказал ученый. Соприкосновение теплых и холодных воздушных масс и является причиной опасных погодных явлений, заключил он.

Ранее специалисты Гидрометцентра предупредили о ряде опасных погодных явлений в России. Как рассказал Роман Вильфанд, во второй половине лета во многих регионах европейской части страны, Западной Сибири, Урала, Красноярского края и Дальнего Востока ожидаются грозы, интенсивные ливни, молнии, сильные порывы ветра. Метеоролог объяснил эти явления столкновением северных и южных воздушных масс, а также скоплением влаги в них.