В России и мире

На Эстонию обрушился шторм - 33 тысячи домохозяйств остались без электричества

В Эстонии из-за обрушившегося на страну шторма без электричества осталось более 33 тысяч домохозяйств.



Источник: rus.err.ee

Самая сложная ситуация сложилась в уездах Пярнумаа и Рапламаа, где порывы ветра, превышающие показатели 25 м/с, вызвали многочисленные поломки, пишут «Известия».

«Полная степень ущерба от урагана еще неясна. Мы надеемся устранить большинство неисправностей не позднее воскресенья и понедельника, но возможно, что придется доделывать некоторые места и на следующей неделе», - прокомментировали в местной энергетической компании.

Доступ к некоторым пунктам неисправностей затруднен, потому что на дорогах много сломанных деревьев.