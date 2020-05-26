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Ученый подтвердил безопасность созданной в России вакцины от COVID-19

Безопасность вакцины от коронавирусной инфекции подтверждена в ходе клинических испытаний в Сеченовском университете, заявил РИА Новости директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.

Ранее сообщалось, что исследование первой в мире вакцины от коронавируса на добровольцах в Сеченовском университете успешно завершилось.

«На этом этапе была показана безопасность вакцины.... Безопасность вакцины подтверждена. Она соответствует безопасности тех вакцин, которые сейчас присутствуют на рынке», - рассказал Александр Лукашев.

Он отметил, что до начала клинических испытаний было проведено подробное обследование добровольцев, в том числе определено отсутствие антител к коронавирусу. Затем их на две недели изолировали, чтобы не допустить инфицирования. После этого была проведена иммунизация, началось само исследование.

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Добровольцы находились под постоянным наблюдением медиков, которые оценивали основные показатели, на сегодняшний день никаких проблем со здоровьем у них нет, пояснил Лукашев.