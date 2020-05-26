В России и мире

В России провели более 23 миллионов тестов на коронавирус

Более 23 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся почти 278 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«В РФ проведено более 23 миллионов тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 277 702 человека», - говорится в сообщении.

За сутки в России проведено 322 тысячи тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.

В Псковской области, по данным на 11 июля, проведено 52 637 исследований. Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом – 3216. Выздоровело – 1477 человек, умерло - 34.