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В Хабаровске продолжаются протесты в поддержку арестованного губернатора

Участники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по делу об организации убийств, в воскресенье, 12 июля, вновь вышли на центральную площадь Хабаровска, передает «Интерфакс».

Хотя количество митингующих в воскресенье значительно меньше, чем накануне, полиция усилила меры безопасности. Так, в здание краевого правительства, расположенное на площади Ленина, около полудня по местному времени прибыли экипированные сотрудники правоохранительных органов.

Правительство региона обратилось к жителям края с просьбой не участвовать в стихийной акции.

«На волне желания многих из вас выразить поддержку действующему губернатору Сергею Фургалу стали звучать провокационные лозунги и призывы от представителей несистемной оппозиции. Сохраняйте благоразумие! Напоминаем, что любые митинги сейчас являются несанкционированными. Организаторам и участникам нужно понимать, что они могут быть привлечены к ответственности. Кроме того, в регионе складывается опасная обстановка по распространению Covid-19. Берегите себя и своих близких!» - говорится в распространенном пресс-службой правительства края обращении.

По данным СМИ, в субботу, 11 июля, в несанкционированной акции, по данным УМВД по краю, приняли участие от 10 до 12 тысяч человек. Они прошли шествием по центральным улицам, скандируя «Свободу Фургалу!» и более четырех часов стояли у здания правительства.

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По версии следствия, хабаровский губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов - Евгении Зори и Олега Булатова - в 2004-2005 годах. По данным СКР, он также проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского края, а также Амурской области.