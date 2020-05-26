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В России и мире

Песков назвал отрицающих коронавирус безумцами и предупредил о масштабном кризисе

12.07.2020 15:16|ПсковКомментариев: 0

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал невеждами и безумцами людей, отрицающих опасность новой коронавирусной инфекции. Кроме того, он заявил, что самая острая фаза кризиса, связанного с коронавирусом, была пройдена в России с наименьшими потерями.

«Я, наверное, выражу свою личную точку зрения, что все ведомства, все министерства, все структуры правительства и в целом руководство страны сработали как слаженный механизм во время этого кризиса», - цитирует его ТАСС.

Отвечая на вопрос, будут ли кадровые изменения по итогам прохождения кризиса, связанного с пандемией, Дмитрий Песков отметил: «Мы видим, что кадровая политика президента достаточно последовательная, и мы также неоднократно слышали ответы Путина на вопрос, почему вы не увольняете этого, того, пятого, десятого, когда он отвечает, что уволить человека - это легче всего, но сложнее всего - это организовать работу так, чтобы все работали как слаженный механизм».

При этом представитель Кремля заявил, что руководству страны еще предстоит проанализировать опыт прохождения кризисного времени, тем более, что «в экономическом плане еще не все позади».

«Нас ждут трудности впереди, это очевидно, мы смотрим на глобальный масштаб кризиса», - предупредил Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, удастся ли России избежать второй волны распространения коронавируса, представитель Кремля сослался на мнение экспертов.

«Они говорят о том, что пока динамика сокращения количества заболевших дает надежду на то, что каких-то острых проявлений в дальнейшем нам удастся избежать», - сказал он.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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