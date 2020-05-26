В России и мире

В Минздраве предупредили об опасности участия в протестных акциях

Главный инфекционист Минздрава России профессор Владимир Чуланов заявил об опасности массовых скоплений людей на фоне пандемии. Он призвал российских граждан носить маски в общественных местах.

«Любые массовые скопления людей, в том числе протестные демонстрации и выступления, создают идеальные условия для быстрого распространения вируса», - приводит его слова пресс-служба министерства.

Он привел в пример тревожную эпидемиологическую ситуацию в США и Индии, где наблюдается несоблюдение простых мер профилактики респираторных инфекций.

«Ношение масок в общественных местах позволяет значительно снизить риски распространения коронавируса», - добавил он.

В апреле президент Российского медицинского общества доктор медицинских наук Евгений Ачкасов рассказал, что его пугает ситуация с тем, как некоторые люди в мире устраивают пикеты против самоизоляции, сообщает RT.