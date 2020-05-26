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Группа Bon Jovi посвятила песню убитому полицейским Джорджу Флойду

Американская рок-группа Bon Jovi записала песню, в которой участники коллектива размышляют о судьбе афроамериканца Джорджа Флойда, убитого полицейским, и протестам, вспыхнувшим из-за его гибели, пишут «Известия».

«Как свидетель истории, я был движим написанием American Reckoning. Я уверен, что величайший дар артиста - способность использовать свой голос, чтобы говорить о волнующих нас проблемах», - поделился лидер группы Джон Бон Джови.

В песне звучат следующие строки: «Америка в огне, на улицах протесты. Ее совесть украдена, ее душа находится под угрозой. Еще одна мать плачет, поскольку история повторилась. Я не могу дышать».

Напомним, массовые протесты начались в США после смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался после того, как полицейский применил к нему удушающий прием при задержании. Изначально протестующие требовали начать борьбу с расизмом в полиции, позднее протесты переросли в беспорядки, к протестующим подключились вандалы и члены криминальных группировок, которые принялись устраивать беспорядки и погромы. Кроме того, жители США требуют правоохранительные органы пересмотреть дела афроамериканцев, убитых полицией.