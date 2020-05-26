В России и мире

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 13 миллионов человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 13 миллионов, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета на 00.11 мск, число случаев заражения коронавирусом во всем мире достигло 13 006 764. Скончались, по информации университета, 570 776 человек с COVID-19. Выздоровели за все время 7 163 038 человек, пишет РИА Новости.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о вспышке новой коронавирусной инфекции COVID-19.