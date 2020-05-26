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Австрия продлила запрет на пассажирские авиарейсы из России

Австрия до конца июля продлила запрет на регулярное пассажирское авиасообщение из ряда стран, включая Россию, из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на указ министерства социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей страны.

Запрет на авиасообщение также продлен для Украины, Белоруссии, Китая, Ирана, Швеции, Великобритании, Португалии. Кроме того, с 16 июля список расширится — туда включат все страны Западных Балкан, Болгарию, Румынию, Молдавию и Египет. Однако соответствующий запрет больше не будет распространяться на итальянскую Ломбардию.

Напомним, авиасообщение между Россией и Австрией было приостановлено 17 марта из-за распространения коронавируса.