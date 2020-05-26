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Зафрахтованный ООН самолет разбился в Сомали

Самолет кенийской авиакомпании Bluebird Aviation, перевозивший гуманитарную помощь по заказу ООН, разбился при посадке в аэропорту Беледуэйне в центральной части Сомали. Об этом сообщает портал «Вести.ру».

Фото: «Вести.ру»

На борту самолета DHC-8-400 Dash 8, по данным издания Kahawa Tungu, находились три человека, все они, как отмечают источники, выжили. Судя по кадрам, после падения в хвостовой части лайнера вспыхнул пожар.

По предварительным данным, борт был зафрахтован ООН и должен был доставить продовольствие и предметы первой необходимости в Беледуэйне, где расквартированы более 4 тысяч военнослужащих Эфиопии из состава Миссии Африканского союза в Сомали.