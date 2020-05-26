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Россия и Белоруссия в ближайшие дни возобновят транспортное сообщение

Россия и Белоруссия в ближайшие дни возобновят транспортное сообщение, заявил глава белорусского правительства Роман Головченко по итогам переговоров со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным во вторник в Москве, передает «Интерфакс».

«Как мы поняли, в ближайшие дни будет возобновлено транспортное сообщение с Республикой Беларусь», - сказал Роман Головченко.

Конкретную дату он не назвал. «Пока (российская сторона - «Интерфакс») просит подождать официального решения», - добавил белорусский премьер.

«Мы поднимали этот вопрос. Российская сторона мониторит ситуацию, исходя из своей эпидемиологической обстановки», - отметил Роман Головченко.