В России и мире

«Единая Россия» обсудила с лидерами партий разных стран вопросы сотрудничества в борьбе с COVID-19

«Единая Россия» обсудила с лидерами партий разных стран мира вопросы сотрудничества в борьбе с коронавирусом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, в мероприятии приняли участие лидеры авторитетных парламентских партий Китая, Японии, Вьетнама, Кипра, Германии, Турции, Украины, Казахстана, Сербии и ЮАР.

В ходе межпартийного круглого стола, посвященного вопросам сотрудничества в сфере безопасности в период пандемии, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев указал на неустойчивость принципов глобализации и необходимость усиления международного сотрудничества.

«Казалось бы, при возникновении общей опасности приверженность всех стран мира таким ценностям, как солидарность и гуманизм, должна укрепляться. Однако кризис показал, что принципы глобализации, которые формировались десятилетиями, оказались неустойчивыми. Не получилось даже совместно откликнуться на призыв Генсека ООН об отмене санкций и других ограничительных мер в отношении тех стран, которым была нужна неотложная помощь. Они не могли получать необходимые в нынешней чрезвычайной ситуации фармацевтические препараты, медтехнику, предметы первой необходимости», - сказал Дмитрий Медведев.

По его мнению, помощь людям в подобных ситуациях должна быть на первом месте. В условиях пандемии доверие к власти является критически важным. Дмитрий Медведев подчеркнул, что «Единая Россия» во время самоизоляции «объединила десятки тысяч волонтеров, собрала значительные пожертвования от членов партии, которые были направлены на помощь гражданам и врачам».

«Безопасность людей - то, чем мы будем руководствоваться и в дальнейшем. Учитывая представительскую функцию политических партий, призываю всех наших коллег информировать граждан своих стран о необходимости принимаемых мер. Люди должны точно знать, что власти реально делают для их поддержки», - подчеркнул председатель «Единой России». При этом он отметил, что, несмотря на все сложности в международном сотрудничестве, вакцинация населения должна пройти одномоментно во всем мире и лишиться политической окраски.

Участники дискуссии согласились с тем, что пандемия обострила многие проблемы. Одна из них - виртуальная преступность, уровень которой увеличился в разы за время самоизоляции. Здесь, по словам Дмитрия Медведева, также необходима международная кооперация. «Россия уже ускорила работу над развитием системы национальной кибербезопасности. Мы призываем наших партнеров обмениваться опытом в этой сфере. При этом наша задача - не допустить обратного эффекта, связанного с ограничением прав граждан в глобальном цифровом пространстве», - подчеркнул он.

Руководители политических партий Африки, Европы и Азии поблагодарили партию «Единая Россия» за организацию диалога и Россию - за помощь в борьбе с коронавирусом. Несмотря на разность идеологий, все участники круглого стола акцентировали внимание на необходимости международного сотрудничества.

Заведующий международным отделом Центрального комитета Коммунистической партии Китая Сун Тао, в частности, подчеркнул, что в борьбе за общее будущее нужно отказаться от «менталитета холодный войны», а страны «должны взяться за руки».

Дмитрий Медведев анонсировал возможность подготовки обращения руководства политических партий по итогам круглого стола. Кроме того, участники договорились о продолжении межпартийных консультаций в онлайне, поскольку такой формат доказал свою эффективность.

Председатель «Единой России» отметил, что пандемия уравняла все страны. При этом совместная работа партий может, в том числе, повлиять на международные отношения в целом.