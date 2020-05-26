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В России и мире

Авиаперелеты между Россией и Турцией возобновились

15.07.2020 12:39|ПсковКомментариев: 0

Москва и Анкара договорились о возобновлении авиасообщения с 15 июля, сообщило министерство транспорта Турции, передает агентство «Anadolu».

«Турция и Россия достигли соглашения о возобновлении полетов с сегодняшнего дня», - говорится в сообщении министерства.

Россия закрыла границы в середине марта, чтобы препятствовать распространению коронавируса. В стране коронавирусом заразились 746 тыс., выздоровели 523 тыс., погибли более 10 тыс. человек. В Турции заболели почти 215 тыс., вылечились 196 тыс., погибли 5 тыс. пациентов.

Теги: #авиаперелеты
Источник: Псковская Лента Новостей
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