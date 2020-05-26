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Следствие попросило арестовать четырех врачей за торговлю детьми

В Басманный суд Москвы поступили ходатайства следствия об аресте четырех врачей по делу о торговле детьми от суррогатных матерей.

В конце июня в квартире жилого дома на северо-востоке Москвы были обнаружены пятеро младенцев, с ними находились две женщины. По данным ГУМВД, дети рождены, предположительно, суррогатными матерями. Как сообщали очевидцы, квартиру снимала пара из Китая. В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил, что обе женщины - гражданки КНР, пишет РИА Новости.

«Ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца в отношении Чернышовой, Ашиткова, Ивановой, Панаиоти поступили в суд», - рассказал собеседник агентства.

Всем им вменяется торговля детьми, совершенная организованной группой и повлекшая по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия.

По данным сайтов с отзывами о врачах, Лилия Панаиоти - акушер-гинеколог с почти тридцатилетним стажем в роддоме №3 на Нежинской, Юлиана Иванова – репродуктолог клиники репродукции «NGC». Тарас Ашитков является эмбриологом медцентра «Петровские ворота», руководителем отделения ЭКО. О Валентине Чернышовой сведений меньше, предположительно, она является кардиологом городской клинической больницы №1 им. Н. И. Пирогова.