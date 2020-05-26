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Все въезжающие из-за рубежа в Латвию будут заполнять анкету

Каждого иностранца, который прибыл в Латвию, воспользовавшись международными перевозчиками, с 16 июля обяжут зарегистрироваться, заполнив анкету. Об этом сообщает новостной портал Jauns.lv со ссылкой на правительство страны.

Соответствующее решение приняли в среду на внеочередном заседании правительства. Эта мера принята для того, чтобы ограничить распространение COVID-19 в республике, пишет газета «Известия».

В течение 2-3 недель будет разработана и внедрена электронная система, но до этого будут бумажные анкеты.

Требование о регистрации распространяется также на тех, кто прибывает в Латвию на частных самолетах и ​​яхтах.

Данные будут передаваться ответственным ведомствам — центру профилактики и контроля заболеваний, а также государственной полиции Латвии. Информация будет храниться не более 14 дней.

В министерстве здравоохранения страны отметили, что анкетирование вводится с целью выяснить, какие страны въезжающий посетил за последние 14 дней до прибытия в Латвию.