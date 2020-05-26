В России предлагают признать Black Lives Matter экстремистской организацией

В Госдуме призвали признать движение Black Lives Matter экстремистской организацией. Член думского комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров сообщил радиостанции «Говорит Москва», что готов направить соответствующий депутатский запрос в прокуратуру.
«Если прокуратура найдет иностранный след, а он там точно есть, она может объявить нежелательной организацию. У нас есть такие возможности в законодательстве. То есть прокуратура должна разобраться в этом вопросе. Если необходимо направить депутатский запрос в прокуратуру, мы его подготовим», - добавил он.
Согласно данным на сайте Минюста, в России сейчас 62 экстремистские некоммерческих организации, в отношении которых судом принято решение о ликвидации или о запрете деятельности.
Организация может быть запрещена, если от ее имени совершаются действия, подпадающие под соответствующие статьи Уголовного кодекса, например, возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни или нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии.