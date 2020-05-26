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Белоруссия отменила требование о двухнедельной изоляции для прибывших в страну россиян

Белоруссия отменила требование о двухнедельной изоляции для лиц, прибывших из России, введенное ранее из-за коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав.

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Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала изменения в постановление, согласно которым для прибывающих в Россию граждан теперь отменяется обязательная двухнедельная изоляция из-за рисков распространения коронавируса.

При этом иностранцам на въезде необходимо предоставлять справку об отсутствии коронавируса, либо сдавать тест уже в России.