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В России и мире

В МИД России заявили о провокациях Грузии на границе

16.07.2020 08:04|ПсковКомментариев: 0

Москва призывает Тбилиси отказаться от провокационных действий на границе с РФ, Абхазией и Южной Осетией и использовать для диалога все существующие площадки. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии МИД России.

«Призываем грузинские власти положить конец провокационным действиям и заявлениям, использовать все имеющиеся диалоговые форматы с Россией, Абхазией и Южной Осетией, включая региональные Механизмы по предотвращению и реагированию на инциденты, Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье и неформальный переговорный канал Григорий Карасин - Зураб Абашидзе, для решения существующих проблем во взаимовыгодном конструктивном ключе. Ожидаем от грузинских властей более энергичной разъяснительной работы с собственным населением с тем, чтобы не допускать новых случаев незаконного пересечения границы», - цитирует сообщение ТАСС.

В Москве выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями пересечения границ России, Абхазии, Южной Осетии со стороны Грузии. Кроме того, как указано в комментарии, участившиеся пересечения границы лишний раз указывают на необходимость прямых переговоров Тбилиси с Сухумом и Цхинвалом.

«Отдельно хотели бы отметить провокационные комментарии Госдепартамента и посольства США в Тбилиси, которые в уже ставшей традиционной для американцев манере, не разобравшись в сути происходящего, выгораживают своих грузинских подопечных и возлагают всю вину на Москву и Цхинвал. Все это как минимум подрывает позиции Вашингтона как беспристрастного участника Женевских дискуссий», - резюмировали в российском внешнеполитическом ведомстве.

В дипведомстве напомнили, 6 июня близ абхазского села Алакумхара российские пограничники задержали трех граждан Грузии, которые незаконно пересекли границу. Затем 13 июня на территории Цунтинтского района Республики Дагестан был задержан вооруженный грузинских гражданин, который проник на 600 метров вглубь территории РФ. Российская сторона ограничилась выдворением задержанного и передачей его грузинским пограничникам. 9 июля подобная ситуация вновь повторилась на территории Дагестана.

11 июля на грузино-югоосетинской границе произошел инцидент, когда 33-летний житель села Квемо-Чала Каспского муниципалитета Грузии Заза Кахеладзе, нарушив государственную границу, проник на территорию республики в окрестностях населенного пункта Ахмадз Ленингорского района. При появлении сотрудников югоосетинских пограничных органов нарушитель произвел по ним несколько выстрелов из помпового ружья, был ранен ответным огнем и задержан.

Теги: #граница #МИД
Источник: Псковская Лента Новостей
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