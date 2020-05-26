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ФСБ предотвратила теракт в Хабаровске. ВИДЕО

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Хабаровске, он готовился в местах массового скопления людей, заявили в спецслужбе.

Фото: ФСБ России

Силовики задержали 32-летнего гражданина одной из центральноазиатских республик. По версии следствия, он действовал по указанию главарей международных террористов, сообщает РИА Новости.

Видео: ФСБ России

У мужчины изъяли бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие и флаг международной террористической организации. В его телефоне нашли видеозапись его так называемой присяги главарям террористов и переписка с обсуждением планируемого преступления.

Как рассказали в ФСБ, после теракта мужчина планировал выехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке для участия в деятельности террористических группировок.

Злоумышленника арестовали. СК возбудил уголовное дело по статье «Приготовление к теракту».