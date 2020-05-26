В России и мире

Ученые обнаружили новый симптом коронавируса

Испанские ученые выявили новый симптом коронавируса - это сильная сыпь во рту. Ее обнаружили у 29 процентов наблюдаемых пациентов.

Речь идет об энантеме - сильной сыпи на слизистой оболочке. По данным исследования, сыпь появлялась в ротовой полости примерно за два дня до других симптомов COVID-19, сообщает РИА Новости.

В исследовании принял участие 21 пациент в возрасте от 40 до 69 лет. Ученые пока не могут сказать, насколько широко распространен этот симптом во всей популяции.

Ранее о подобном симптоме рассказали бразильские ученые.

По данным ВОЗ, в мире с начала пандемии коронавирусом заразились 13,5 миллиона человек. Более 584 тысяч человек скончались.