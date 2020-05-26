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Пираты взяли в заложники россиян в Гвинейском заливе

Пираты взяли в заложники 13 из 19 членов российско-украинского экипажа танкера Curacao Trader в Гвинейском заливе, сообщает РИА Новости со ссылкой на интернет-портал Maritime Bulletin.

Нападение произошло в 210 морских милях от нигерийского штата Байелса, судно следовало из столицы Того.

«Alison Management Corp, являющаяся управляющей компанией...танкера MV Curacao Trader,... сообщает, что ее судно подверглось нападению пиратов примерно в 210 морских милях от побережья Бенина в 11.00 по местному времени 17 июля. 13 из 19 членов экипажа украинцев и россиян были взяты в заложники пиратами», - цитирует заявление компании интернет-портал, ведущий в хронику морских происшествий, происходящих в мире.

Компания добавила, что в настоящее время судно дрейфует с ограниченными возможностями на борту, к нему на помощь уже направилось другое судно.

Посольство России в Нигерии проверяет информацию о захвате в Гвинейском заливе танкера, в составе экипажа которого могут быть российские граждане.