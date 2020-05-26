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Елизавета II посвятила в рыцари 100-летнего ветерана, собравшего для врачей 41 млн долларов

18.07.2020 20:11|ПсковКомментариев: 0

Королева Великобритании Елизавета II 17 июля посвятила в рыцари 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура, cобравшего для Национальной службы здравоохранения (NHS) страны более 41 млн долларов пожертвований, сообщает РБК.

«Сегодня невероятные достижения сэра Тома Мура по сбору средств были отмечены рыцарским званием», - сообщили в пресс-службе Букингемского дворца.

Церемония проходила на территории Виндзорского замка. Королева коснулась плеча ветерана мечом своего отца Георга VI.

«Я благодарен королевской семье. Я был ошеломлен таким большим количеством почестей, которые я получил за последние недели, но ничто не может сравниться с этим, я переполнен гордостью и радостью», - написал Том Мур.

Ветеран два года назад поскользнулся и сломал бедро, после чего начал пользоваться колесными ходунками. В начале апреля, за месяц до своего дня рождения, он запустил благотворительную акцию Tom’s 100th Birthday Walk For The NHS.

Том Мур пообещал 100 раз обойти сад возле своего дома в целях сбора средств для Национальной службы здравоохранения Великобритании на борьбу с коронавирусом. Изначально он планировал собрать £1 тыс., однако акция привлекла такое внимание, что в фонд службы здравоохранения было перечислено более £32 млн.

В рамках благотворительной акции Том Мур также представил две свои книги - автобиографию «Завтра будет хороший день» и книгу для детей.

Том Мур родился 30 апреля 1920 года в графстве Уэст-Йоркшир в Великобритании. После прохождения офицерской подготовки он в 1941 году был направлен в Индию. Вначале он прибыл в Бомбей, а затем служил в Калькутте. Позже он воевал в Бирме - британской колонии, которая во время Второй мировой войны была оккупирована японцами.

Мур также участвовал в битве за остров Рамри между англо-индийскими и японскими войсками в период с января по февраль 1945 года и получил звание капитана. Позже он вернулся в Великобританию и стал инструктором в танковой школе.

Источник: Псковская Лента Новостей
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