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В России и мире

Американский военнослужащий подозревается в передаче секретной информации гражданину России

19.07.2020 09:38|ПсковКомментариев: 0

Военнослужащий ВМС США Чарльз Бриггс обвиняется в нарушении шести статей американского кодекса военной юстиции (Uniform Code of Military Justice), в том числе, его подозревают в передаче гражданину РФ секретной информации, связанной с вопросами национальной обороны Соединенных Штатов, . Как сообщает ТАСС, это следует из обвинительного заключения, которое корреспонденту издания предоставили в субботу в ВМС США.

Обвинения выдвинуты по 10 пунктам. Утверждается, что в январе 2019 года Бриггс, неся службу на авиабазе Оффат в штате Небраска, намеренно воспользовался «правительственным компьютером», чтобы получить доступ к электронному письму, содержащему секретные сведения, которые он впоследствии передал россиянину. По мнению обвинителей, у военнослужащего были «основания полагать, что информация может быть использована, чтобы нанести ущерб США или принести пользу другой стране». Доступ к данным, связанным с вопросами национальной обороны США, был у Бриггса с октября по январь 2019 года.

В апреле 2018 года при заполнении анкеты, необходимой для работы с секретной информацией, Бриггс якобы намеренно солгал об отсутствии у него «близких и продолжительных отношений» с иностранцами. В сентябре того же года при заполнении другого документа он, по мнению властей США, сознательно солгал, отрицательно ответив на вопрос о том, встречался ли он «с иностранцами, которые просили бы его о продолжении контакта в будущем». Бриггсу также вменяется и то, что в период с мая 2017 года по 25 января 2019 года он не сообщил начальству о своих связях с россиянином, а также гражданином Италии. Имена или какая-либо дополнительная информация о них в документе не раскрываются.

Власти также обвиняют военнослужащего в препятствовании правосудию. "Бриггс <...> в период с 25 января 2019 года по 5 февраля 2019 года или около этих дат совершил неправомерный поступок, а именно проинформировал гражданина РФ о текущем расследовании их отношений с целью препятствовать должному отправлению правосудия по его делу, имея основания полагать, что в его отношении будет проходить дисциплинарное или уголовное разбирательство", - говорится в документе.

Кроме того, в своем заявлении на отпуск с 26 ноября по 7 декабря 2018 года он утверждал, что будет находиться в Небраске, что не было правдой, а с 26 ноября по 27 декабря того же года он «не уведомил должным образом» начальство о своей поездке в Сербию, что является нарушением общего регламента. Помимо этого, Бриггс обвиняется в хранении и попытках получить доступ к детской порнографии.

Бриггс работал в области информационных технологий в Медицинском центре ВМС в Портсмуте (штат Вирджиния). 

Источник: Псковская Лента Новостей
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