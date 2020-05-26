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Жены оппозиционных кандидатов на выборах президента Белоруссии объединили усилия

Жены кандидатов от оппозиции на выборах президента Белоруссии объединили усилия. Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на РБК, главный кандидат на пост президента Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и жена Валерия Цепкало Вероника ответили на заявление президента Александра Лукашенко о «конституции страны не под женщину».

Женщины объединили усилия после того, как ЦИК Белоруссии снял с выборов большинство кандидатов-мужчин. «Мы верим, что мы не второсортные, мы стоим наравне с мужчинами и верим, что мы победим», — сказала Вероника Цепкало.

Тихановская уточнила, что их решение объединиться не связано с высказыванием Лукашенко. «Так вышло само собой», — сказала она, напомнив, что ее супруг находится под арестом, Бабарико сидит в СИЗО, а Цепкало самоизолировался из-за коронавируса.

29 мая Лукашенко заявил, что белорусское общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину на президентских выборах. «У нас конституция не под женщину, — сказал он. — У нас по конституции президент обладает сильной властью». Его слова возмутили многих граждан, сообщает «Лента.ру».

Президентские выборы в Белоруссии запланированы на 9 августа. Идущий на шестой срок Лукашенко заявил, что голосование пройдет честно.