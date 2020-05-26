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Предсказано появление нового океана

В результате тектонического разлома, который произойдет через 5–10 млн лет в Восточной Африке, на планете появится новый океан. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на NBC News и ученых из США и Великобритании.

По данным исследователей, в результате движения Аравийской, Сомалийской и Африканской тектонических плит, которые сейчас постепенно отдаляются друг от друга, через несколько миллионов лет африканский континент окажется расколот на две части.

В результате на территории нынешней Восточной Африки образуется новый океанический бассейн. Первыми свидетельствами будущего океана является появившийся в 2005 году разлом длиной около 56 км в Афарской котловине в пустыне на территории Эфиопии.

По словам ученого Кристофера Мура из британского Университета Лидса, в этом месте континентальный рифт (крупный разлом в земной коре) превращается в океанический.

Геофизик из Университета Тулейн в Новом Орлеане Синтия Эбингер рассказала, что тектонические плиты двигались в Афарской котловине на протяжении сотен лет, образуя напряжение. Это напряжение снялось всего за несколько дней, результатом чего стал многокилометровый разлом.

Геофизик Кен Макдональд из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре утверждает, что в результате разлома через миллионы лет Аденский залив и Красное море затопят Восточно-Африканскую рифтовую долину - низменный регион в Восточной Африке на территории Эфиопии, Кении, Танзании и Мозамбика. В итоге образуется новый океан. Часть Восточной Африки (полуостров Сомали и часть Эфиопии) станет отдельным небольшим континентом.