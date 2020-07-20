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Экс-сенатор от Псковской области Маргелов покидает пост вице-президента «Транснефти»

Вице-президент «Транснефти», бывший член Совета Федерации от Псковской области Михаил Маргелов, курировавший в компании вопросы внешнеэкономической деятельности и общественных коммуникаций, покидает свой пост.

Фото: ТАСС

Михаил Маргелов рассказал, что последним рабочим днем в «Транснефти» будет 20 июля, сообщает ТАСС.

«Таким образом, я проработал в компании ровно пять лет и девять месяцев. На девять месяцев дольше, чем изначально предполагалось», - сказал он, добавив, что было необходимо завершить ряд международных проектов по линии «Транснефти», включая российско-американский диалог «Форт Росс» и работу в совете директоров Американо-Российского делового совета, а также волонтерские и благотворительные проекты к 75-летию Великой Победы.

Маргелов сообщил, что еще в начале года обсуждалось несколько крупных международных проектов с возможным участием госкорпорации, но нестабильная ситуация на рынке углеводородов и мировая пандемия отложили их на неопределенный срок.

«В этой связи я предложил руководителю компании Николаю Петровичу Токареву провести оптимизацию курируемых мною департаментов. Все мои задачи как вице-президента выполнены. Я очень благодарен Николаю Петровичу за интересную и многому научившему меня работу с ним», - сказал Маргелов. В ближайших планах топ-менеджера провести отпуск с детьми, а после этого посвятить себя «интересным идеям», поскольку «о пенсии думать рано».

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Михаил Маргелов в 1997-1998 годах возглавлял Управление президента РФ по связям с общественностью, в 1999 году - Росинформцентр, координировавший всю информационную работу на чеченском направлении, в 2000-2014 годах был председателем международного комитета Совета Федерации, сенатором от Псковской области, одновременно с этим в 2007-2014 годах являлся специальным представителем президента РФ по сотрудничеству со странами Африки, с 2014 по 2020 - вице-президент компании «Транснефть».