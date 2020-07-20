В России и мире

Умер режиссер мультфильма «Приключения Незнайки и его друзей»

Режиссер игрового кино Александр Боголюбов скончался возрасте 86 лет. Об этом в понедельник сообщается на сайте Союза кинематографистов.

Фото: сайт Союза кинематографистов

«Не стало нашего друга и коллеги - члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Боголюбова Александра Акимовича. Приносим соболезнования родным и близким», - говорится в сообщении.

Александр Боголюбов родился 29 декабря 1934 года. В 1962 году окончил режиссерский факультет в Киевском государственном институте театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого.

Боголюбов был режиссером кино- и мультипликационных фильмов, участвовал в качестве постановщика ряда игровых, научно-популярных и кукольных фильмов. Среди его работ анимационные ленты «Приключения Незнайки и его друзей», «Волшебник Изумрудного города», «Бумеранг», а также игровые фильмы «Мелодия на два голоса» и «Батальоны просят огня».