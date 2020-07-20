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Навальный сообщил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

Алексей Навальный объявил о ликвидации созданного им девять лет назад Фонда борьбы с коррупцией. Он объяснил, что организацию у него и его сторонников «просто отняли».

Поводом для закрытия фонда назван иск от комбината «Московский школьник» на 88 млн рублей, пишет «Интерфакс». Арбитражный суд присудил компании эту компенсацию, взыскав ее с Навального, ФБК и юриста фонда Любови Соболь. Навальный опубликовал исполнительные листы с сайта ФССП, из которых следует, что все три ответчика должны выплатить примерно по 29 млн рублей.

По словам Навального, «фонду пришел конец», таких денег у организации нет, она будет закрыта и перерегистрирована на другое юридическое лицо. Он также написал, что за ним и Соболь долго будут «ходить судебные приставы, изымая все имущество».

Иск «Московского школьника», который поставляет питание учебным заведениям, Арбитражный суд Москвы удовлетворил 28 октября 2019 года. Истец судился с ответчиками за клевету и требовал компенсацию вреда деловой репутации. Речь шла о статье и видеоролике, в которых компанию связывали со вспышкой дизентерии, произошедшей в конце 2018 года в московских школах и детских садах. Комбинат требовал признать недействительными и порочащими его репутацию 29 фрагментов публикации.

В августе 2019 года СКР возбудил уголовное дело об отмывании через ФБК 1 млрд рублей, полученных преступным путем. В материалах уголовного дела речь идет о сумме порядка 75,5 млн рублей. Счета фонда и некоторых его сотрудников, а также сотрудников штабов Навального в регионах были арестованы. По делу прошли многочисленные обыски.

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9 сентября того же года Минюст внес ФБК в реестр НКО-«иностранных агентов».