В России и мире

Международные авиарейсы разрешат выполнять из шести городов России

Международные полеты на первом этапе возобновления международного авиасообщения планируется разрешить только из шести городов России. В список вошли Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск и Владивосток. Глава Росавиации Александр Нерадько направил в правительство проект алгоритма восстановления международного авиасообщения.

«Сегодня все международные аэропорты готовы обслуживать международные рейсы. Но Роспотребнадзор считает правильным ограничить их число, чтобы минимизировать риски распространения в России коронавирусной инфекции», - сказал представитель крупного российского аэропортового холдинга, передает ТАСС.

По его словам, в каждом макрорегионе был выбран один крупный аэропорт. В Москве возможность осуществлять международные рейсы получат все три аэропорта московского авиаузла (Шереметьево, Домодедово, Внуково) для соблюдения интересов крупных авиаперевозчиков, базирующихся в разных аэропортах Москвы.

По данным источника газеты «Известия», на втором этапе Роспотребнадзор будет отслеживать эпидемиологическую ситуацию и вместе с Росавиацией и МИДом направлять каждые две недели в правительство список государств, в которые возможно будет вылететь из любого международного аэропорта России. В случае восстановления авиасообщения с другими странами 1 августа, российские воздушные гавани, не включенные в список внутригосударственных хабов, не ранее середины августа смогут принимать зарубежные рейсы.