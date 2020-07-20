В России и мире

Названа страна-«победительница» на фоне пандемии коронавируса

Германия не только не понесет экономических издержек из-за коронавируса, но даже будет процветать после пандемии. Такое мнение высказали журналисты The New York Times.

Как отмечается в статье, власти ФРГ принимали эффективные решения в борьбе с инфекцией. При этом страну отличает низкая долговая нагрузка и хорошая деловая репутация на фоне сокращения мировой торговли, пишет «Росбалт».

Кроме того, Германия оказалась хорошо подготовлена к эпидемии благодаря профициту бюджета. Это позволило поддерживать граждан прямыми выплатами, а также понизить налоги и выдавать кредиты для бизнеса.