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В России и мире

Дмитрий Медведев обсудил возможные положения предвыборной программы «Единой России»

21.07.2020 19:12|ПсковКомментариев: 0

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев обсудил с участниками кадрового проекта партии возможные положения будущей предвыборной программы «Единой России». По его мнению, «ПолитСтартап» доказал свою востребованность и эффективность, а тех, кто прошел политическую практику (одержали победу в предварительном голосовании партии и представят ее на выборах в сентябре - их более 13,5 тысяч), он назвал «серьезным интеллектуальным ресурсом», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе реготделения партии.

«У нас так принято, что нет никакого единомыслия - не обязательно соглашаться со всем, что говорят старшие коллеги. Безусловно, есть определенные принципы, но важно, что можно и поспорить, и поговорить о различных вопросах. Тем более, что это всегда полезно», - сказал Дмитрий Медведев.

Председатель «Единой России» обсудил с участниками «ПолитСтартапа» предложения в программные документы партии. Их могут включить в документы к следующему избирательному циклу.

К примеру, Ольга Ортина из Воронежской области предложила зафиксировать рост тарифов на ЖКХ не выше уровня инфляции. Дмитрий Медведев назвал эту тему крайне острой для жителей страны.

«Мы могли бы зафиксировать в качестве предложений в нашу партийную программу какие-то механизмы, которые сдерживают рост тарифов. Действительно, эта тема - одна из самых острых для граждан нашей страны. Давайте вместе поработаем над программным документом и подумаем, какие принципы и методы туда можно было бы внедрить», - сказал Дмитрий Медведев.

В свою очередь, врач-нейрохирург Оренбургской областной детской клинической больницы Алексей Поснов поднял тему поддержки врачей - в частности, он назвал необходимым программу обеспечения медиков жильем. Дмитрий Медведев отметил, что медицинские работники стали настоящими героями и заслуживают особого внимания со стороны государства и «Единой России».

«Нужно обязательно предусмотреть дополнительные меры поддержки, гарантии, в том числе и по программам, связанным с жильем. Давайте мы в рамках нашей новой программы этот подход разовьем. Нужно посмотреть, какие именно жилищные институты использовать, кому конкретно давать жилье, при каких условиях - потому что это всегда решение индивидуального вопроса. Но это сделать нужно обязательно», - заявил Дмитрий Медведев.

Отдельным блоком в программе станет экономическое развитие страны. Дмитрий Медведев подчеркнул, что программа «Единой России» должна включать набор не пожеланий, а конкретных предложений, которые будут работать не только здесь и сейчас, но и в перспективе.

«Я неоднократно говорил, что программа «Единой России» - это работающий документ. Не просто с чем-то вышли на выборы, сказали и забыли. Это должен быть не набор пожеланий - у нас должна быть сильная экономика и много бизнеса - а набор реальных предложений, которые необходимы в ближайшее время. Но с прицелом на будущее», - сказал Дмитрий Медведев.

Характеризуя перспективы партийного проекта, Дмитрий Медведев отметил, что наставничество, на котором строится «ПолитСтартап», должно развиваться - по сути, это одно из условий существования партии. Через этот механизм партия сокращает поколенческий разрыв.

«Не бывает так, чтобы общество было мономерным, чтобы все говорили на одном и том же языке. У каждой категории людей, у каждого поколения есть даже свой набор слов, который может быть близким или не близким, нравиться или не нравиться. Тот же самый культурный код, как принято говорить. Надо стараться быть актуальным. Решать те вопросы, которые важны для современной молодежи», - сказал Дмитрий Медведев.

Председатель «Единой России» заявил, что участники «ПолитСтартапа» обладают двумя необходимыми качествами для политика - желанием помочь людям и потребностью в этом. В свою очередь, это дает возможность молодым кандидатам подойти к предстоящим выборам во всеоружии.

Теги: #Единая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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