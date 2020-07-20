Дмитрий Медведев обсудил возможные положения предвыборной программы «Единой России»

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев обсудил с участниками кадрового проекта партии возможные положения будущей предвыборной программы «Единой России». По его мнению, «ПолитСтартап» доказал свою востребованность и эффективность, а тех, кто прошел политическую практику (одержали победу в предварительном голосовании партии и представят ее на выборах в сентябре - их более 13,5 тысяч), он назвал «серьезным интеллектуальным ресурсом», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе реготделения партии.
«У нас так принято, что нет никакого единомыслия - не обязательно соглашаться со всем, что говорят старшие коллеги. Безусловно, есть определенные принципы, но важно, что можно и поспорить, и поговорить о различных вопросах. Тем более, что это всегда полезно», - сказал Дмитрий Медведев.
Председатель «Единой России» обсудил с участниками «ПолитСтартапа» предложения в программные документы партии. Их могут включить в документы к следующему избирательному циклу.
К примеру, Ольга Ортина из Воронежской области предложила зафиксировать рост тарифов на ЖКХ не выше уровня инфляции. Дмитрий Медведев назвал эту тему крайне острой для жителей страны.
«Мы могли бы зафиксировать в качестве предложений в нашу партийную программу какие-то механизмы, которые сдерживают рост тарифов. Действительно, эта тема - одна из самых острых для граждан нашей страны. Давайте вместе поработаем над программным документом и подумаем, какие принципы и методы туда можно было бы внедрить», - сказал Дмитрий Медведев.
В свою очередь, врач-нейрохирург Оренбургской областной детской клинической больницы Алексей Поснов поднял тему поддержки врачей - в частности, он назвал необходимым программу обеспечения медиков жильем. Дмитрий Медведев отметил, что медицинские работники стали настоящими героями и заслуживают особого внимания со стороны государства и «Единой России».
Отдельным блоком в программе станет экономическое развитие страны. Дмитрий Медведев подчеркнул, что программа «Единой России» должна включать набор не пожеланий, а конкретных предложений, которые будут работать не только здесь и сейчас, но и в перспективе.
«Я неоднократно говорил, что программа «Единой России» - это работающий документ. Не просто с чем-то вышли на выборы, сказали и забыли. Это должен быть не набор пожеланий - у нас должна быть сильная экономика и много бизнеса - а набор реальных предложений, которые необходимы в ближайшее время. Но с прицелом на будущее», - сказал Дмитрий Медведев.
Характеризуя перспективы партийного проекта, Дмитрий Медведев отметил, что наставничество, на котором строится «ПолитСтартап», должно развиваться - по сути, это одно из условий существования партии. Через этот механизм партия сокращает поколенческий разрыв.
Председатель «Единой России» заявил, что участники «ПолитСтартапа» обладают двумя необходимыми качествами для политика - желанием помочь людям и потребностью в этом. В свою очередь, это дает возможность молодым кандидатам подойти к предстоящим выборам во всеоружии.