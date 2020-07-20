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Ленина превратили в болгарина, чтобы спасти памятник от сноса

Памятник Владимиру Ленину в Одесской области Украины в рамках декоммунизации переделали в монумент, изображающий болгарина Трифона, героя традиционного обряда виноградарей, сообщает РИА Новости. Такое решение принял местный сельсовет, чтобы избежать демонтажа монумента.

Теперь Ленин в селе Зализничное одет в национальную болгарскую одежду (пиджак «укоротили»), в руке держит виноградную лозу, а в ногах поставили корзину с урожаем.

С мая 2015 года в Украине действует закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона «о декоммунизации», и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.