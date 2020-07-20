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В России и мире

Туристы из России могут первыми вернуться на Кубу

22.07.2020 08:05|ПсковКомментариев: 1

Министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсия в эфире национального телевидения подтвердил готовность Острова Свободы принимать зарубежных туристов. Чиновник также добавил, что первыми иностранными отдыхающими после долгого перерыва могут стать россияне.

«В 2019 году число российских туристов, посетивших нашу страну, росло быстрее остальных. Сегодня к нам поступают запросы на начало полетов на Кубу со второй половины августа. Речь пока идет о еженедельных чартерных рейсах в аэропорты Кайо Коко и Кайо-Санта-Мария», - приводит слова министра «Российская газета».

Таким образом, российские туристы могут стать первыми иностранными гостями Острова Свободы после объявленного местными властями возобновления с первого июля международного туризма.

«По нашим оценкам, восстановление объемов туризма до уровня 2019 года будет возможно лишь в следующем году. Мы открыли Кубу, но туризм не восстанавливается за один день, а данный шаг, прежде всего, был необходимым сигналом о том, что обстановка на Кубе позволяет безопасно принимать гостей», - отметил глава минтура. Он также напомнил, что на данном этапе туристов будут доставлять непосредственно в отели, расположенные в пяти пляжных зонах Острова. Всем прибывающим в аэропортах будут бесплатно проводить ПЦР-тестирование на выявление COVID-19, а в каждом отеле будет круглосуточно дежурить специальная медицинская бригада.

Хуан Карлос Гарсия добавил, что уже с первого августа ожидалось возобновление турпотока из Канады - главной страны-отправителя туристов на Кубу. Однако затем канадские власти продлили действие вызванных борьбой с распространением COVID-19 ограничительных мер до 31 августа, и теперь туристов из этой североамериканской страны на Острове ждут не ранее сентября.

Теги: #туризм #путешествия
Источник: Псковская Лента Новостей
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