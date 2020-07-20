В России и мире

Китай не готов открыть границы с Россией

Генеральный консул РФ в китайском городе Харбин Владимир Ощепков заявил, что Китай пока не готов открывать наземные пассажирские пункты пропуска на границе с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Россия регулярно обращается к КНР с инициативой организации временных коридоров на границе, однако китайцы пока не готовы к этому.

Ощепков отметил, что в Китае внимательно следят за эпидемиологической ситуацией в приграничных российских регионах, где продолжают регистрировать новые случаи коронавируса.

При этом генконсул добавил, что объективно китайскую сторону понять можно, так как «очень сложно организовать качественный санитарно-эпидемиологический контроль на сухопутной границе, где проходят большие пассажирские потоки», пишет «Газета.ру».

Также Ощепков уточнил, что на границе с Китаем продолжают выявлять положительные тесты на коронавирус у водителей грузовых автомобилей.

«Тем не менее, надеемся, что российско-китайские погранпереходы в обозримой перспективе откроются для пассажирского сообщения. Со своей стороны будем прилагать для этого необходимые усилия», — заключил он.