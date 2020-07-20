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Саперы обезвредили сумку с пиццей в Москве

Специалисты оперативных служб и саперы взорвали подозрительную сумку, обнаруженную на улице Ильинка в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, а также Telegram-канал Mash.

По их данным, в подозрительной сумке оказалась пицца.

«РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы сообщают, что специалисты силовых структур обезвредили подозрительный предмет на Ильинке при помощи водяной пушки.

«Произведено два выстрела из спецсредств по бесхозной сумке, содержимое задымилось», — отметил собеседник агентства. Он добавил, что остатки сумки специальный робот погрузил на бронированный автомобиль, который увез их на исследование.

Ранее департамент транспорта Москвы сообщил, что улицу Ильинка в центре Москвы перекрыли из-за обнаружения «подозрительного предмета». Этот предмет обнаружили в районе дома 12. Движение временно ограничили от переулка Большой Черкасский до Новой площади.