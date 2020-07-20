В России и мире

Родственники чеченского блогера взяли на себя ответственность за его убийство

Родственники блогера из Чечни Мамихана (Анзора) Умарова взяли на себя ответственность за его убийство. Как сообщает «Лента.ру», родные из села Мескер-Юрт в Чечне записали видеообращение на чеченском языке, на ролик обратило внимание «Кавказ.Реалии».

Издание приводит перевод обращения родственников убитого. «Из нашего рода собака, которая жила в Европе, Мамихан Умаров. Пока с ним не разобрались, у нас не было возможности показать себя», — говорят авторы обращения. По их словам, они пытались установить связь с Умаровым и «остановить его».

Один из родственников блогера сообщил, что Умаров якобы говорил родным, что европейские спецслужбы не оставляют его в покое, и «он должен по их поручению это говорить» (Умаров часто выступал с критикой в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова — прим. «Ленты.ру»). Родные убитого подчеркнули, что то, что было сделано — «сделано нами».

В числе записавших видеообращение отец убитого Ваха Умаров и дядя Лом-Али Усманов. Они добавили, что просят прощения у главы и народа Чечни. «Все, что он говорил оскорбительного, сказано против нас», — сказали родственники.

Умарова, просившего убежище в Австрии, застрелили 4 июля. Он находился под защитой властей и получил документы на имя Мартина Бека. Представители чеченской диаспоры считают, что в убийстве мог быть замешан Кадыров, так как блогер критиковал его. В ответ на такие заявления глава Чечни предположил, что за убийством стоят западные спецслужбы.