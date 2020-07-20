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Родственники чеченского блогера взяли на себя ответственность за его убийство

22.07.2020 20:58|ПсковКомментариев: 0

Родственники блогера из Чечни Мамихана (Анзора) Умарова взяли на себя ответственность за его убийство. Как сообщает «Лента.ру», родные из села Мескер-Юрт в Чечне записали видеообращение на чеченском языке, на ролик обратило внимание «Кавказ.Реалии».

Издание приводит перевод обращения родственников убитого. «Из нашего рода собака, которая жила в Европе, Мамихан Умаров. Пока с ним не разобрались, у нас не было возможности показать себя», — говорят авторы обращения. По их словам, они пытались установить связь с Умаровым и «остановить его».

Один из родственников блогера сообщил, что Умаров якобы говорил родным, что европейские спецслужбы не оставляют его в покое, и «он должен по их поручению это говорить» (Умаров часто выступал с критикой в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова — прим. «Ленты.ру»). Родные убитого подчеркнули, что то, что было сделано — «сделано нами».

В числе записавших видеообращение отец убитого Ваха Умаров и дядя Лом-Али Усманов. Они добавили, что просят прощения у главы и народа Чечни. «Все, что он говорил оскорбительного, сказано против нас», — сказали родственники.

Умарова, просившего убежище в Австрии, застрелили 4 июля. Он находился под защитой властей и получил документы на имя Мартина Бека. Представители чеченской диаспоры считают, что в убийстве мог быть замешан Кадыров, так как блогер критиковал его. В ответ на такие заявления глава Чечни предположил, что за убийством стоят западные спецслужбы.

Источник: Псковская Лента Новостей
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