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Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире

Пандемия болезни, вызванной новым коронавирусом, усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось, приблизившись к 16 миллионам, число умерших превысило 640 тысяч. Об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«В ВОЗ поступили сообщения о почти 16 миллионах случаев заболевания и о более 640 тысячах умерших. Пандемия продолжает ускоряться», - цитирует главу ВОЗ ТАСС. Он отметил, что «за последние шесть недель число случаев заболевания практически удвоилось».

Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что Всемирная организация здравоохранения созовет на текущей неделе заседание комитета по чрезвычайным ситуациям для оценки пандемии нового коронавируса. Он напомнил, что 30 января ВОЗ объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией, вызывающей международную обеспокоенность. «В соответствии с международными регулирующими правилами я созову на этой неделе чрезвычайный комитет для новой оценки пандемии и чтобы получить надлежащие рекомендации», - сказал гендиректор.

По его словам, пандемия заболевания COVID-19 «изменила мир». Она одновременно объединила людей и общества и разобщила их, показав, что «люди способны реагировать как позитивно, так и негативно». «Мы очень многому научились и все еще многому учимся», - констатировал глава ВОЗ. Он напомнил, что, «хотя мир и изменился», для борьбы с коронавирусом по-прежнему необходимы такие ключевые факторы, как «политическое лидерство, а также информирование и участие общин (в борьбе с пандемией) и умение их выслушать».

Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что нынешняя пандемия является самой серьезной из глобальных чрезвычайных ситуаций, когда-либо объявлявшихся ВОЗ. Среди стран, которым удалось избежать крупной вспышки заболевания или взять ее под контроль благодаря принятым мерам, он назвал Австралию, Вьетнам, Германию, Камбоджу, Канаду и Китай.

Он напомнил, что ключевыми мерами по борьбе с распространением инфекции остаются выявление случаев заражения, изоляция заболевших и контактировавших с ними, тестирование и лечение. «Соблюдайте дистанцию, мойте руки, избегайте мест скопления людей и закрытых помещений, надевайте маску, где это рекомендовано», - добавил гендиректор ВОЗ.

Кроме того, Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в инициированный организацией Фонд солидарности по борьбе с коронавирусом уже поступило более 225 млн долларов. Эти средства перечислили 536 тысяч индивидуальных доноров и компаний.