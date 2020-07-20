В России и мире

Вьетнам объявил о вспышке более агрессивной формы коронавируса

Власти Вьетнама объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса и сейчас пытаются выяснить источник инфекции, пишет «Интерфакс» со ссылкой на официальный портал правительства страны.

«За прошедшие выходные четыре жителя Дананга показали положительные результаты на COVID-19 впервые в стране за более чем три месяца. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, поскольку им нужны аппараты ИВЛ», - пишет портал.

Анализы пациентов показали, что они больны новым типом коронавируса, который более заразен и быстрее приводит к тяжелому состоянию.

«Власти страны направили лучших медиков в Дананг, чтобы помочь городу сдержать вспышку инфекции и как можно скорее выявить ее источник. Всех возвращающихся из Дананга просят заполнять декларацию здоровья, а некоторых – проходить 14-дневный карантин», - отмечается в сообщении.

В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге. Научный центр Роспотребнадзора прежде выделил более 100 штаммов нового коронавируса, обнаруженные мутации не приводили к серьезным изменениям свойств вируса.

Ранее сообщалось, что власти вывезут из Дананга до 80 тыс. человек, в основном вьетнамских туристов. Дананг — один из крупнейших городов страны, это популярное направление у путешественников.

Въезд почти всех иностранцев во Вьетнам по-прежнему запрещен, а прибывающие обязаны отправиться в карантин.

По состоянию на 27 июля во Вьетнаме зарегистрирован 431 случай коронавируса и ни одной смерти. В стране приняты жесткие меры безопасности.