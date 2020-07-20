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К Земле приближается астероид размером с футбольное поле

В августе к Земле приблизится астероид 2009 PQ1 размером примерно с футбольное поле (рекомендуемые FIFA размеры футбольного поля составляют 68 м в ширину и 105 м в длину). Об этом сообщили в Центре исследования околоземных объектов (CNEOS) Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

По данным космического ведомства, астероид пройдет вблизи Земли 5 августа на расстоянии 3,2 млн км со скоростью 13,4 км/c, его диаметр составляет от 84 до 190 м. Время максимального сближения — 19:35 мск, пишет газета «Известия».

Астероид открыт 14 августа 2009 года и относится к «аполлонам» — околоземным небесным телам, орбита которых пересекает орбиту Земли. Согласно открытым данным, в следующий раз около Земли астероид пролетит в 2137 году.

Ранее в CNEOS предупредили о приближении к Земле гигантского астероида 29 ноября. Диаметр астероида, который получил название 153201 (2000 WO107), составляет от 370 до 820 м. Небесное тело промчится мимо Земли со скоростью 25,07 км/c на расстоянии 4,3 млн км.